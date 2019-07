Extreme Emotionen im Opernhaus bei „Carmen“

Es geht um die Begegnung des baskischen Soldaten Don José mit der verführerischen Zigeunerin Carmen – und wie er der stolzen und freiheitsliebenden Frau verfällt, zum Räuber und Mörder aus Eifersucht wird und schließlich auch Carmen selbst tötet. Das gleichnamige Stück ist am 19. Juli um 19.30 Uhr im Opernhaus des Nationaltheaters zu sehen. Der „MM“ verlost für die Aufführung dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Nationaltheater“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich auch erreichbar sein. imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.07.2019