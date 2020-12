Heiner Ritter (l., Mannheim gegen Rechts) moderierte. © Leonie Bender

Das Bündnis „Mannheim gegen Rechts“ hat am Dienstagabend zu einer Gesprächsrunde zum Thema Protestbewegungen gegen die Corona-Einschränkungen eingeladen. Referent beim knapp zweistündigen YouTube-Livestream war der Journalist Lucius Teidelbaum. Die Veranstaltung beschäftigte sich mit Fragen rund um die baden-württembergische Querdenkerbewegung, die seit April 2020 besteht.

Zu Beginn sprach Teidelbaum über die Zusammensetzung der Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße ziehen: „Es gibt eine auffällige Heterogenität sowohl in Bezug auf die Veranstalter und Redner, als auch das Publikum.“ Eine Gesamteinschätzung der Bewegung sei schwierig. Die meisten Veranstalter seien allerdings politisch eher unerfahren und nicht der klassischen Rechten zuzurechnen. Die Mehrheit des Publikums verorte sich meist als politisch weder links noch rechts, „aber viele von denen, die sich als unpolitisch einordnen, tragen durchaus rechte Ideologie-Fragmente mit sich ’rum“, meinte Teidelbaum. Von Anfang an seien extreme Rechte eine „geduldete Minderheit“ auf den Veranstaltungen gewesen, was sich beispielsweise in Form von einer hohen Beteiligung der Reichsbürger zeige oder dadurch, dass Leute, die der rechten Szene zugeordnet werden können, als Sprecher fungieren. „Es wurde nicht versucht, Rechte herauszuhalten. Das nehme ich trotz aller verbalen Distanzierungen den Veranstaltern in der Regel nicht ab“, kritisiert Teidelbaum.

Leugnung der Pandemie

Der Journalist blickt besorgt auf die Entwicklung: Im April und Mai habe es sich bei den Querdenkern um eine Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen gehandelt, mittlerweile sei sie aber eine verschwörungsideologische Bewegung. Anstatt die Corona-Maßnahmen zu kritisieren, wird nun behauptet, die Ursachen für die Maßnahmen seien falsch und die Corona-Pandemie wird verharmlost oder geleugnet.

Teidelbaum bezeichnet Verschwörungsideologien als Form von Identitätsangeboten, in denen sich die Anhänger selbst als „die Eingeweihten“ sehen und bestimmte Aktionspläne der Minderheit aufdecken. Wer der eigentlich Handelnde bei diesen Plänen sei, variiere je nach Verschwörungsideologie, beispielsweise werde Bill Gates häufig als „Strippenzieher“ gesehen. Antisemitische Verschwörungsmythen, die jüdische Mitmenschen beschuldigen, die Welt aus dem Hintergrund zu kontrollieren, bezeichnete er als „Mutter aller Verschwörungsmythen“. Demnach sehen sich Anhänger von Verschwörungsideologien in einer „Corona-Diktatur“ gefangen und verwenden nationalsozialistische Analogien. Diese Vergleiche führten zu einer Verharmlosung und Banalisierung der NS-Verbrechen. Aktuelles Beispiel ist die Querdenken-Rednerin „Jana aus Kassel“, die sich selbst mit der von den Nationalsozialisten hingerichteten Sophie Scholl verglichen hat.

Gegen Ende der Veranstaltung sprachen zwei Mitglieder des Offenen Antifaschistischen Treffens (OAT) noch spezifisch über die Querdenker in Mannheim: Diese Beobachtungen deckten sich in den meisten Punkten mit Teidelbaums Vortrag. Die Mannheimer Querdenker seien weitestgehend politisch unerfahren und kämen in ihren politischen Forderungen kaum über abstrakte Begriffe hinaus, resümierten die OAT-Mitglieder. Mit verschiedenen Aktionsformen werde versucht, sich nach Außen als die „Guten“ darzustellen. „Die organisierte Rechte hat mit der Zeit das Interesse an gemeinsamen Auftritten verloren, was zur inneren Aufrechterhaltung des bürgerlichen Images beiträgt. Aber die teilweise menschenfeindlichen Tendenzen der eigenen Aussagen bleiben.“

Info: Video vom Livestream auf www.youtube.com

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020