Fabian Burstein soll Kulturprogramm managen

Als Mann mit Elan, Ideen, unermüdlichem Einsatz und Impulsgeber ist er beim Abschied gerühmt, sein Weggang als Leiter des Kulturbüros Ludwigshafen als Verlust bezeichnet worden. Nun kehrt Fabian Burstein (Bild) zurück in die Region. Ab Januar arbeitet er als Projektleiter Kultur/Veranstaltungen für die Bundesgartenschau-Gesellschaft.

Burstein, geboren 1982 in Wien, begann seine Laufbahn als Werbetexter, Journalist und Autor. Dann kreierte er diverse Veranstaltungsformate an Wiener Alltagsorten. 2013 kam er aus Wien nach Mannheim als Leiter des Kulturzentrums Forum – aber 2016 ging er im Streit, weil er für sein Konzept des Ausbaus als soziokulturelles Zentrum keinen Rückhalt im Rathaus hatte.

Daraufhin wechselte er über den Rhein nach Ludwigshafen als Leiter des dortigen Kulturbüros, verantwortlich für das Kulturzentrum „dasHaus“, die Kulturförderung, kulturelle Stadtentwicklung sowie mehrere Festival- und Soziokulturformate – verkaufte aber auch mal Tickets, wenn Not am Mann war.

„Heimkehr“ aus Wien

Im Sommer 2019 ging er zurück in seine Heimatstadt Wien, wo er unweit des Schlosses Schönbrunn lebt – aus persönlichen Gründen, wie er sagte, weil sein Sohn eingeschult werde. Er hielt aber weiter den Kontakt in die Kurpfalz, war Dozent an der Popakademie. Nun freut sich Bundesgartenschau-Geschäftsführer Michael Schnellbach, mit Burstein „einen ebenso kompetenten, versierten sowie bestens vernetzten Kulturschaffenden“ zu gewinnen. Dies werde für das Kultur- und Veranstaltungsprogramm „eine enorme Bereicherung“. Burstein gehört dann zur Abteilung „Marketing, Kultur, Veranstaltungen“ von Kirsten Batzler. „Ich schätze seine Art, Projekte zu bewegen und Menschen dafür zu begeistern und freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit“, wird sie in einer Mitteilung der Buga-Gesellschaft zitiert. Burstein selbst spricht darin von „Heimkehr“ und bezeichnet die Gartenschau als „Magnet“, die ihn zurück in die Quadratestadt zieht. Die Konversion sei für ihn schon der „Beginn einer großen Liebe zur Metropolregion“ gewesen. Er freue sich, dass „Kultur eine tragende Säule in der Konzeption dieser Bundesgartenschau spielen soll“. Er wolle diese Herausforderung „gemeinsam mit der Mannheimer Kulturszene stemmen – und an die glaube ich bekanntermaßen bedingungslos,“ betont er. (Bild: privat)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020