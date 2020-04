Facebook-Gruppe vernetzt Selbstständige

Sie soll Selbstständigen und kleinen Unternehmen dabei helfen, auch in Zeiten der Krise ihre Produkte anzubieten – und das kostenlos: Seit Ende März ist die Facebook-Gruppe „Verliebt in Mannheim – gemeinsam stark“ online. Mehr als 1000 Mitglieder zählt sie inzwischen und hat in den vergangenen drei Wochen für etliche kleine Erfolgsgeschichten gesorgt. Initiiert wurde die Aktion von der Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (MVV).

Als eines der ersten Mitglieder war das Mannheimer Start-up „MyTalents“ mit an Bord. „Wir nutzen die Gruppe, um zu zeigen, dass vieles auch digital funktioniert“, sagt Mitgründer und Geschäftsführer Christian Scherer. Sein Unternehmen beschreibt er als „Erlebnisplattform mit kreativen Angeboten aus der Metropolregion“. Zu diesen insgesamt rund 100 Angeboten zählen Veranstaltungen wie Kochkurse, Gin-Tastings oder eine Kaffeeverkostung. „Das sind die Dinge, die Mannheim wirklich ausmachen“, sagt er. Deswegen sei es auch so wichtig, die Kreativen gerade in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

Kreativität gefragt

Dass solche Angebote auch zu Hause und per Webcam funktionieren können, hätten die vergangenen Wochen gezeigt. „Unsere Anbieter haben kreative Wege gefunden“, sagt Scherer. So würden Kunden den Gin oder Kaffee nun per Post nach Hause geliefert bekommen und könnten dann im heimischen Wohnzimmer an der Verkostung teilnehmen – „mit dem positiven Nebeneffekt, dass man keinen Fahrer mehr braucht“, scherzt der Jungunternehmer. Genau für solche Angebote biete die MVV-Aktion eine gute Plattform.

„Corona hat den Alltag sehr verändert“, sagt Elfriede Kehrer-Lorenz von der Mannheimer Textilpflege Höh. „Viele Kunden gehen nicht mehr aus dem Haus. Das spüren wir sehr. Die Kunden brauchen nun keine Hemden und Anzüge mehr. Der Umsatz ist massiv zurückgegangen. Wir haben Kurzarbeit und verkürzte Öffnungszeiten. Aber wir dürfen noch arbeiten.“ Sie versichert: „Unsere Waschprogramme sind immer schon konform mit den Richtlinien des RKI.“ Das habe sie auch in der Facebook-Gruppe so geschildert.

„Wir wollen die Geschäfte in Mannheim und der Region unterstützen und hoffen, dass sie so erhalten bleiben, wie vor der Krise“, erklärt eine MVV-Sprecherin. „Dafür bieten wir mit der Facebook-Gruppe ein Portal, auf dem Gewerbetreibende kostenlos Angebote einstellen und so ihre Kunden vor Ort informieren können.“ Das solle die Verbundenheit der MVV mit Mannheim zeigen – und gemeinsame Stärke demonstrieren. Mit einer Facebook-Gruppe sei das schnell und unkompliziert zu realisieren gewesen.

Rund 350 Anliegen und Angebote wurden schon eingestellt, betont sie. Für MVV ist die Facebook-Gruppe auch nach den jüngsten Lockerungen der Kontakteinschränkungen eine wichtige Plattform, so die Sprecherin: „Zum einen, da es noch zahlreiche Betriebe gibt, die weiterhin geschlossen sind, wie etwa Cafés und Restaurants.“ Zum anderen böte sie kleinen Unternehmen die Möglichkeit, auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. „So bringt MVV beide zusammen: lokale Gewerbetreibende und Kunden.“

