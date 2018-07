„Fachkräfte werden gebraucht“

Anzeige

Egal ob Maurer, Rohrleitungsbauer oder Tiefbaufacharbeiter – alle können sie bei der Bauwirtschaft Baden-Württemberg ihre Ausbildung absolvieren. 43 von ihnen haben nun ihre Prüfungsergebnisse erhalten und wurden freigesprochen. „Das Leben beginnt erst jetzt“, sagt Alois Jöst, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, zu den nun ausgebildeten Gesellen.

Bevor die Einrichtung die Gesellen freispricht und ihnen ihre Prüfungsergebnisse aushändigt, verleiht unter anderem die Handwerkskammer Preise an die besten des Jahrgangs. Den Kronimus-Preis überreicht Mario Freisinger, Verkaufsberater der Kronimus AG, an den besten Straßenbauer des Jahrgangs, Gennaro Fabio Vicedomini. Er ist nun Geselle bei der Bienco GmbH. „Ich werde direkt mit der Weiterbildung zum Vorarbeiter anfangen“, sagt der 19-Jährige über seine Pläne.

Bauwirtschaft Baden-Württemberg e. V. Im Jahr 2017 bildete die Bauwirtschaft in Baden-Württemberg 5879 junge Menschen in mehr als 20 verschiedenen Bauberufen aus. Zu diesen Berufen gehören zum Beispiel Straßenbauer, Stuckateur, Zimmerer, Fließenleger, Baugeräteführer und Kanalbauer. Prognosen von Soka-Bau zeigen, dass im Jahr 2021 knapp 65 Prozent der Arbeitnehmer in der Bauwirtschaft über 45 Jahre alt sein werden, weshalb besonders um junge Fachkräfte geworben wird. Dieses Jahr haben in Mannheim 43 Azubis erfolgreich ihre Ausbildung bei der Bauwirtschaft Baden-Württemberg beendet. Nach drei Jahren ist die Ausbildung zum Spezialbaufacharbeiter zu Ende. Weiterbilden kann man sich allerdings vielseitig, bis hin zum Bauunternehmer oder Betriebsleiter. seb

Den BZBau-Preis bekommen ein Beton- und Stahlbauer und ein Rohrleitungsbauer von Stefan Münich, dem Leiter des Bildungszentrums Bau Mannheim, verliehen: Kenneth Brown von der Achatz GmbH und Patrick Raststätter von der Artur Weiler GmbH & Co. KG können sich über die Auszeichnung und einen Gutschein zur Weiterbildung freuen. Alois Jöst überreicht den Preis seiner Kammer an Jan Fischer von der Michael Schneider Bauunternehmung und an Ayhan Ellek von der Stadt Mannheim.