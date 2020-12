Fachmann beleuchtet online Argumente rund ums Home-Office

Mannheim.Mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Arbeitswelt befasst sich ein Online-Vortrag von Alexander Piele (Fraunhofer-Institut Stuttgart) in der Reihe forummannheim: Der Vortrag steht unter dem Titel „New Work – Home-Office zwischen Fluch und Segen“.

Alexander Piele, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Team Collaboration and Leadership am Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, erläutert wie sich im Home-Office das Arbeiten und die Kommunikation mit Kunden und Kollegen, aber auch Work-Life-Balance und das Privatleben wandeln. Der Vortrag wird am Mittwoch, 9. Dezember, ab 18 Uhr als Livestream angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist bis zum 8. Dezember unter www.abendakademie-mannheim.de oder telefonisch unter der Nummer 0621/ 107 615 0 notwendig. Der Link zum Livestream wird zugeschickt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020