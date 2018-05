Fachmesse zur Berufswahl

Anzeige

Wichtige Impulse für die Berufswahl will vocatium Rhein-Neckar heute und morgen auf einer Fachmesse für Ausbildung und Studium in der SAP Arena geben. Über 100 Unternehmen, Institutionen, (Berufs-) Fachschulen und Hochschulen stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung, qualifizierte Kontakte zwischen den erwarteten 4800 Schülern und Ausstellern sollen hergestellt werden. In diesem Jahr organisiert das Team auch wieder ein ich&wir Forum zum Thema „ehrenamtliches Engagement“. Auf der Messefläche präsentieren sich hier die youngcaritas Mannheim, The Happy Project, das Deutsch Türkische Institut für Arbeit und Bildung mit der Bildungsaktion „Mitmachen Ehrensache“, der CVJM, der DRK-Kreisverband Mannheim und die Sozialagentur Fortuna. Die Messe ist Dienstag und Mittwoch jeweils von 8.30 bis 14.45 Uhr geöffnet, Eintritt frei. red