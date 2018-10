Fachtag im Stadthaus

„Junge Menschen und psychische Gesundheit in einer sich verändernden Welt“ lautet das Thema, wenn das Aktionsbündnis „21. Mannheimer Woche der seelischen Gesundheit“ für Mittwoch, 10. Oktober, von 9 bis 13.40 Uhr, zu einem Fachtag im Ratssaal des Stadthauses N 1 einlädt. Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter der Jugendhilfe, der psycho-sozialen Einrichtungen, der Arbeitsvermittlung sowie an interessierte Bürger. Im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen stehen Themen zu risikoreichem Verhalten im Jugend- und jungen Erwachsenenalter, Behandlungsmöglichkeiten, Hilfskonzepte und Perspektiven für Schule und Beruf. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos unter www.aktionswoche.seelischegesundheit.net. mai/red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.10.2018