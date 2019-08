Fähre nimmt Betrieb wieder auf

Nachdem die Altrheinfähre in Sandhofen in der vergangenen Woche wegen eines Krankheitsfalles ausgefallen war, startet der Betrieb am Dienstag gegen 10 Uhr wieder. Das schrieb die Stadtverwaltung am Montag in einer Pressemitteilung. Gefahren wird täglich einschließlich sonn- und feiertags von 10 bis 20 Uhr, lediglich montags nicht. Kein Fährbetrieb ist in der Mittagszeit zwischen 13 und 14 Uhr. Die Fähre legt zu jeder vollen Stunde ab dem Restaurant Dehus auf der Friesenheimer Insel und ab Sandhofen zu jeder halben Stunde ab. Der letzte Tag des diesjährigen Betriebs ist Sonntag, 29. September. red/kama

