Fällarbeiten auf Franklin

Auf Franklin müssen an einigen Stellen Bäume gefällt werden, weil sie nicht mehr verkehrssicher seien und Menschen gefährden könnten. Das habe, wie die für die Entwicklung der Konversionsfläche zuständige Gesellschaft MWSP am Montag mitteilte, die jährliche Überprüfung der Bäume auf dem Gelände ergeben. Die Fällarbeiten sollen in der kommenden Woche beginnen.

Demnach werden die ersten Bäume bis Weihnachten in Franklin-Mitte, auf Funari und in der Offizierssiedlung gefällt. Bis Ende Februar sollen die Arbeiten auch auf Sullivan abgeschlossen sein. Bevor die Säge angesetzt wird, so die MWSP, wird überprüft, ob sich in den Bäumen, die weichen müssen, Winterquartiere von Tieren befinden. Insgesamt entstehen auf der ehemaligen Kaserne des US-Militärs in Käfertal 50 Hektar Grünräume und es werden 1350 Bäume im Quartier gepflanzt, so die Entwicklungsgesellschaft. Der erste Parkabschnitt soll kommendes Jahr fertiggestellt sein und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. red/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020