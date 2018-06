„Fällungen sind nötig“

Anzeige

An der Fällung von etwa 1000 Bäumen entlang des Rheindamms führt offenbar kein Weg vorbei. Dies geht aus der Antwort von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Boris Weirauch (SPD) hervor. Wie berichtet, soll der Rheindamm zwischen Schwarzwaldstraße und Großkraftwerk saniert werden. Die besagten rund 1000 Bäume müssen im Zuge dieser sogenannte „Ertüchtigung des Hochwasserschutzes“ entfernt werden, wie Untersteller in seiner Antwort ausführt.

Erfahrungen von Elbe und Oder

Das Ministerium verweist dabei auf die einschlägigen technischen Regelwerke, in welche Erkenntnisse aus den katastrophalen Hochwassern an Elbe und Oder eingeflossen seien: „Dort hat sich während der Ereignisse gezeigt, dass Bäume auf und nahe von Dämmen zu gefährlich instabilen Verhältnissen führen und ein Versagen des Damms zur Folge haben können“, schreibt Untersteller. Die etwa 1000 zu fällenden Bäume würden aber „in vollem Umfange ausgeglichen“.

Rechtsgrundlage der Dammsanierung sei das Wassergesetz Baden-Württemberg. In den Vorplanungen würden zudem verschiedene Varianten – auch unter dem Aspekt, die Eingriffe in den Baumbestand gering zu halten – geprüft. So sollen neben platzsparender Bauweise mit Spundwände durch „kleinräumige Verschwenkungen“ des Damms auf der Binnenseite Eingriffe in die Natur minimiert werden. lang