Fälschungssicher oder nicht?

„Fälschungssicher“ – diese Eigenschaft hat Stadtpark-Geschäftsführer Joachim Költzsch mehrfach betont, als die Stadtparks 2018 ihr Eintrittssystem komplett umstellten. Da wurden die Pappkärtchen gegen eine neue, personalisierte Jahreskarte im Scheckkartenformat und mit Foto ersetzt. Aber auch da haben sich nun Sicherheitslücken ergeben.

Seit der Bundesgartenschau 1975 waren die Jahreskarten aus Pappe, anfangs im halben Postkartenformat, später noch etwas kleiner. Name und Anschrift sollte jeder Kartenkäufer selbst mit Kugelschreiber eintragen. „Nicht übertragbar“, stand zwar auf dem Ticket. Aber dass es damit nicht jeder so genau nahm, war ein offenes Geheimnis. Mancher Besucher nutzte seine Jahreskarte am Eingang und reichte sie dann einige Meter entfernt durch die Gitterstäbe des Zauns zu einer weiteren Person durch, die damit unbehelligt das Tor passierte.

Das geht heute nicht mehr. An den grünen Oasen gibt es nur noch automatisierte Drehtore und Drehkreuze. Hier muss man die Tickets an ein Lesegerät halten, das den aufgedruckten Barcode erkennt und den Weg freigibt. Nicht nur Dauerkarteninhaber müssen die Automaten benutzen. Auch wer an den Kassen ein Einzelticket löst, kann nicht sofort in den Park durchlaufen, sondern nur via Lesegerät des automatisierten Zugangs. Das bietet laut Költzsch zudem den Vorteil, dass man die Zugangssysteme programmieren könne – mit verschiedenen Öffnungszeiten etwa. Die Automaten registrieren auch die Zahl der Besucher. Das hat sich jetzt während der Corona-Pandemie als wichtig erwiesen, schließlich gilt seit Anfang Mai eine Obergrenze von 4500 Menschen, die gleichzeitig im Luisenpark sein dürfen, und von 2500 für den Herzogenriedpark. Danach sperrt das System automatisch den Zugang – was bisher aber erst an zwei Tagen vorgekommen ist.

Einlass nur einmal

Inzwischen haben sich aber zwei Probleme mit dem neuen Zugangssystem ergeben. So gibt es viele Leute, die per Wallet-Funktion auf ihrem Smartphone alle Kredit-, Kunden- oder Bonuskarten, Studenten- oder Bibliotheks- und Fahrausweise speichern, statt einen ganzen Stapel Plastikkärtchen mitzunehmen. Theoretisch könnte dann jemand die gespeicherte Karte, eine zweite Person die Karte selbst nutzen.

„Das funktioniert aber nicht“, versichert Park-Sprecherin Alexandra Wind. Man sei „ständig im Gespräch mit dem Dienstleister, der das Eingangssystem geliefert hat, um mögliche Sicherheitslücken zu schließen“, betont sie.

Alle Geräte seien so programmiert, dass eine Karte nur einmal in den Park gelassen wird. Hat also jemand den Eingang passiert, „merkt“ sich das System den Barcode und lässt für einen längeren Zeitraum niemand mehr mit der gleichen Karte in den Park. Hat jemand nur etwas im Auto vergessen oder will, etwa nach dem Besuch des Fernmeldeturms, wieder zurück in den Park, regeln das die Kassen- oder Aufsichtskräfte an den Eingängen.

Es wird kontrolliert

In Verdachtsfällen könne das Servicepersonal das Foto auf der Karte prüfen sowie unter der Kartennummer nachsehen, ob jemand schon aufgefallen ist. „Dann behalten wir die Karte ein und erstatten Anzeige“, betont sie: „Es wird sehr wohl verfolgt, ob einer Missbrauch betreibt mit seiner Karte – und das hat Konsequenzen“, bekräftigt Wind. Schließlich sei der Straftatbestand „Erschleichen von Leistungen“ erfüllt – auch der Versuch ist strafbar.

Die Geschäftsbedingungen des Parks sehen vor, dass man verpflichtet ist, auf Nachfrage die Originalkarte mitzuführen und vorzuzeigen bei Kontrollen. „Wir machen solche Kontrollen auch immer mal wieder innerhalb der Parks, insbesondere im Herzogenriedpark, indem unsere Aufsichten stichprobenartig Besucher anhalten und um die Karte bitten“, erklärt Költzsch.

Denn „nicht ganz neu“ ist ihm auch ein zweiter Trick: dass Jahreskarten-Inhaber ihre Tickets einfach kopieren. Selbst wenn der Barcode nicht auf dem Original-Plastikärtchen ist, sondern auf Papier kopiert, kann man damit den Eingang passieren – das hat ein „MM“-Test ergeben. Aber: Eine weitere Person kommt nicht gleichzeitig in den Park – die Tür blockiert. Es können also nicht zwei Leute mit einer Karte gemeinsam den Park besuchen.

„Wir haben daher auch nicht beobachtet, dass da massenhaft Missbrauch getrieben wird“, so Költzsch, „aber unser Personal an den Eingängen achtet darauf“. In jedem Fall sei das neue System „viel schwerer zu überlisten“ als die frühere Praxis mit den Pappkärtchen.

Verstärkt habe man das Personal an den Eingängen aber nicht deshalb, sondern wegen Corona – damit sich an Eingängen, Kassen, Toiletten und vor Kiosken keine zu dichten Warteschlangen bilden und dass die Leute dort Masken tragen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.06.2020