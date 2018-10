Fahnder stellen Drogen sicher

47 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz hat die Polizei bei 80 kontrollierten Personen am Rande einer sogenannten Goa-Party in einer Großdisco im Mannheimer Süden festgestellt. Neben geringen Mengen Amphetamin und Marihuana (zwölf und 27 Gramm) wurden am Wochenende auch 86 Ectasy-Tabletten, fünf LSD-Trips, 1,8 Gramm Kokain, drei Gramm Heroin sowie 3,1 Gramm Methamphetamine und 4,1 Gramm Haschisch sichergestellt, wie die Polizei gestern mitteilte. Ein Autofahrer muss sich auf eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss einstellen. Schon in der Vergangenheit war es bei der Party in der Elektro-Musik-Szene immer wieder zu Drogendelikten gekommen. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018