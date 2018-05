Fahndung nach Kapuzenmann

© ots

Die Täterbeschreibung klingt in jedem der sechs Fälle auffällig ähnlich: Ein Mann, ungefähr 20, etwa 1,70 Meter groß, fast immer mit Kapuzenjacke - und meist hat er eine Pistole in der Hand. Jetzt hat ein Serien-Tankstellen-Räuber möglicherweise erneut zugeschlagen: Am Montagabend bedrohte ein Unbekannter den Angestellten einer Tankstelle in Feudenheim. Wieder war der Täter hier vermummt - und

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2414 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2013