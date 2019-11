Fahrbahnen wieder gesperrt

Endspurt bei den Bauarbeiten auf der Kurt-Schumacher-Brücke: Zum dritten und vorerst letzten Mal wird die Überfahrt nach Ludwigshafen gesperrt. Die Fahrbahnen werden von Freitagabend, 21 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr nicht passierbar sein. Ausnahme ist der Zeitraum von Samstag, 12 bis 21 Uhr, damit der Verkehr aus der Stadt in Richtung Pfalz abfließen kann.

Die Arbeiten an den Übergangskonstruktionen der Rheinquerung sind laut Stadt Mannheim wichtig, damit die langfristige Funktionsfähigkeit der Brücke gesichert wird. Bereits im Oktober wurde an zwei Wochenenden an der Brücke gearbeitet. Vor allem am ersten davon hatte es lange Staus in Mannheim gegeben. Die Stadt reagierte mit der Baupause am darauffolgenden und jetzt am letzten Wochenende der Sanierung.

Gesperrt ist aufgrund der Arbeiten auch der Fuß- und Radweg auf der Nordseite der Brücke Richtung Ludwigshafen. Die Fußgänger und Radfahrer können stattdessen den intakten Fuß- und Radweg auf der Südseite der Brücke nutzen. Die Umleitung ist beschildert.

Die Fahrspuren aus Ludwigshafen kommend sind auch an diesem Wochenende nicht betroffen. Eine Umfahrung über die A 6 und A 61 wird empfohlen. Der Stadtbahnverkehr ist von der Sperrung ebenfalls nicht betroffen. red/stp

