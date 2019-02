Fahrdienst soll Frauen in Mannheim mehr Sicherheit bieten

Nachts kommt die Angst: Frauen fürchten sich, in der Dunkelheit alleine den Nachhauseweg anzutreten - einschlägige Statistiken und Sicherheitsbefragungen zeigen das eindrucksvoll. Aus diesem Grund soll ein Frauen-Nachttaxi (FNT) sie jetzt auch in Mannheim sicher heim bringen. Am 12. März entscheidet der Gemeinderat über eine entsprechende Vorlage.

Heidelberg und andere Städte der Region

...