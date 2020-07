Fahren „auf Sicht“

Durch die Corona-Krise sind gewaltige Lücken in der städtischen Finanzplanung fürs laufende Jahr entstanden. Die Stadtspitze will sie schließen, und das ohne zusätzliche Schulden aufzunehmen und auch ohne geplante Investitionen abzublasen. So könnte man mit wenigen Worten das Ziel des Nachtragshaushalts zusammenfassen.

Der jetzt vorgelegte Entwurf erreicht dieses Ziel. Vor allem deshalb, weil die Stadt Mannheim aus den vergangenen, wirtschaftlich guten Jahren noch relativ viel Geld in der Hinterhand hat. So lässt sich trotz Corona-Verwerfungen ein rechtskonformer Haushalt fürs laufende Jahr aufrechterhalten.

Die Lösung der durch die Pandemie verursachten Finanzprobleme ist das allerdings nicht. Die ist lediglich in die kommenden Jahre vertagt. Denn die Löcher werden jetzt mit Geld gestopft, das eigentlich für andere Projekte vorgesehen war. Will man tatsächlich keine Investitionen streichen, braucht man zusätzliches Geld. Und die Zukunft ist höchst ungewiss. Denn niemand kann heute seriös vorhersagen, wie sich die Wirtschaft und damit die Steuereinnahmen einerseits und nötige Hilfsausgaben der Stadt andererseits im nächsten oder im übernächsten Jahr entwickeln. Und ob Bund und Land auch dann noch entschlossen an der Seite der Kommunen stehen, wenn die weiterhin Probleme haben.

Trotzdem ist aktuell wohl nicht mehr möglich, als finanziell sozusagen „auf Sicht“ zu fahren, wie es der vorgelegte Entwurf tut. Jetzt großflächig Investitionen abzusagen – da sind sich die Experten bundesweit einig –, wäre Gift für die Konjunktur. Das ist ja auch der Ansatz des Bundes mit seinen immensen Förderpaketen. Bund und Land müssen dafür sorgen, dass die Unterstützung für die Kommunen auch über das laufende Jahr hinaus weitergeht, damit Städte ihre geplanten Investitionen umsetzen können. Oder zumindest einen sehr großen Teil davon.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020