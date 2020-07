Fahrer fordern mehr Sicherheit

In unserer gestrigen Ausgabe haben wir über die Fahrrad-Demonstration „Kidical Mass“ berichtet, die am Sonntag, 19. Juli, in Mannheim stattfindet. Die Freie Interkulturelle Waldorfschule, die uns den Termin und die Information zugesandt hat, weist nun darauf hin, dass nicht die Schule zu der Veranstaltung einlädt, sondern ein Team aus Mannheimer Bürgern, das sich für diese Aktion gebildet hat. Dazu gehöre auch die Schule. Das Bündnis setzt sich dafür ein, Kinder sicher und selbstständig auf dem Rad durch die Städte zu geleiten. Treffpunkt für die Aktion in Mannheim ist am 19. Juli um 15.30 Uhr am Wasserturm auf der Parkseite. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020