Fahrer übersieht rote Ampel: Unfall

Bei einem Unfall in der Neckarauer Straße ist ein Sachschaden in Höhe von mehr als 20 000 Euro entstanden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hat ein 56-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr in Höhe der Haltestelle „Hochschule“ eine rote Ampel missachtet. Deswegen kollidierte er mit einem von links kommenden Lastwagen. Beide Unfallbeteiligte wurden trotz des massiven Aufpralls nicht verletzt. Allerdings war das Auto des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es kam zu Behinderungen, weil die Fahrbahn wegen auslaufenden Sprits durch eine Firma gereinigt werden musste. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018