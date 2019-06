Fahrer zeigt „poserähnliches Gehabe“: Ein Schwerverletzter

Bei einem Unfall auf dem Kaiserring vor dem Wasserturm ist am Montagabend ein 31-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Das hat ein Polizeisprecher auf „MM“-Nachfrage mitgeteilt. Er habe einen Beinbruch erlitten. Wie der Sprecher erklärte, sei ein 25-jähriger BMW-Fahrer mit auswärtigem Kennzeichen an einer Ampel in der Kunststraße „schnell angefahren“ und nach links in den Kaiserring abgebogen. Wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle, schleuderte nach rechts und kam erst auf dem Gehweg zum Stehen. „Es deutet darauf hin, dass der Fahrer ein poserähnliches Gehabe gezeigt hat“, so der Polizeisprecher. Dass er mit Absicht auf den Fußweg gefahren sei, sei definitiv auszuschließen. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. Eine Fußgängerin habe sich verletzt, weil sie über ein Blumenbeet sprang. Der Kaiserring war bis in den späten Abend in Richtung Nationaltheater gesperrt, der Verkehr wurde um den Wasserturm geleitet. cs/dpa

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019