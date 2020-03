Fahrertüren bleiben geschlossen

Der Coronavirus macht auch vor den Verkehrsbetrieben nicht Halt. Nachdem bereits in anderen Verkehrsgebieten, etwa Berlin oder Karlsruhe, entsprechende Verfügungen erlassen wurden, zieht nun auch die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) nach. Der Schutz von Kunden, Fahrern sowie der Angestellten in der Verwaltung sei nun vordringlich, erklärte die RNV. Daher sollen nun unter anderem die Fahrertüren an Bussen geschlossen bleiben. An allen Arbeitsplätzen des Unternehmens werde auf Hygiene geachtet.

Schon seit Ende Februar werden Oberflächen in Fahrzeugen, den Mobilitätszentralen und in den Büros zusätzlich desinfiziert, teilte das Unternehmen mit. Nun folgen weitere Schritte. Zum Schutz der Fahrer und der Gäste bleiben die Vordertüren von Bussen prinzipiell geschlossen, weshalb auch der Ticketverkauf und die Kontrolle der Fahrscheine an der Fahrerkabine eingestellt werden. Reisende sollen nun an den mittleren oder hinteren Türen einsteigen. Auch wenn kein Fahrschein mehr im Bus gelöst werden kann, ist die Ticketpflicht nicht ausgesetzt. Die RNV empfiehlt, Fahrkarten im Voraus an den Automaten oder per App zu kaufen. An Straßenbahnen öffnen sich die Türen automatisch ohne Knopfdruck an jeder Haltestelle, so dass Fahrgäste nicht die Knöpfe betätigen müssen.

Die RNV ruft Reisende außerdem auf, auf die Einhaltung wichtiger Hygieneregeln – etwa das Niesen in die Armbeuge sowie das Händewaschen – zu achten.

Folgen noch nicht absehbar

Unterstützt wird die RNV dabei vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Auf Anfrage versichert dieser Redaktion hieß es, dass keine Strafen gegen die angeschlossenen Verkehrsunternehmen verhängt werden, sollte es zu Fahrtausfällen oder sinkenden Fahrgastzahlen kommen. Gemeinsames Ziel sei es, das „Angebot weitestgehend aufrecht zu erhalten“, sagte Pressesprecher Axel Thiemann. Die RNV hält es für wahrscheinlich, dass sich auch das Kundenverhalten ändert. Die Folgen für das Unternehmen seien aber aufgrund der laufenden Entwicklungen bisher nicht absehbar. xmi

Info: Fahrplanänderungen und Infos www.rnv-online.de/fahrtinfo

