Fahrgäste mussten TGV verlassen

Rund um Mannheim ist es gestern zu erheblichen Behinderungen im Bahnverkehr gekommen. Ursachen waren eine Streckensperrung aufgrund einer nach einem Unfall beschädigten Brücke im Mannheimer Handelshafen, eine defekte Oberleitung und eine Signalstörung.

Nach Angaben eines Sprechers der Bahn rammte gegen 13.45 Uhr ein Lastwagen eine Brücke im Mannheimer Handelshafen und verkeilte sich an dem Bauwerk in der Rheinvorlandstraße. Ein hinzugezogener Statiker prüfte die Beschädigungen an der Brücke und konnte die Strecke kurz vor 15 Uhr wieder freigeben. Es kam zu Zugausfällen im Regionalverkehr, der Fernverkehr musste umgeleitet werden, sodass es zu Verspätungen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Ein TGV, der von Frankfurt nach Paris unterwegs war, musste aufgrund der Sperrung im Bahnhof Mannheim-Waldhof stehen bleiben. Der Zug konnte aber auch nach Freigabe der Strecke seine Fahrt nicht wieder aufnehmen – verantwortlich dafür sei ein defekter Stromabnehmer gewesen. Fahrgäste des TGV mussten aussteigen und wurden zum Mannheimer Hauptbahnhof gebracht.