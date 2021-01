Fahrgast mit Brotmesser bedroht

Bundespolizisten haben am vergangenen Freitagabend einen 61-jährigen Mann vorläufig festgenommen, nachdem dieser in der S-Bahn 9 von Karlsruhe nach Mannheim randaliert und Reisende bedroht haben soll. Laut Bundespolizei sollten bei Ankunft des Zuges zunächst die Personalien des Mannes festgestellt werden. Der 61-Jährige entgegnete den polizeilichen Maßnahmen jedoch mit Beleidigungen. Zudem suchte er die körperliche Auseinandersetzung mit den Beamten. Mehrfache Provokationen gegen die Bundespolizisten blieben erfolglos. Erste Ermittlungen ergaben, dass zuvor ein bislang Unbekannter von dem 61-Jährigen mit einem Brotmesser bedroht worden sein soll. Dieser verließ den Zug jedoch bereits am Haltepunkt Mannheim-Neckarau. Das Messer wurde später beim 61-Jährigen gefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen – ohne Messer. Er erhielt Anzeigen wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung. pol/kts/lia

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.01.2021