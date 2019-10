Fahrgast mit Fleischerbeil

In einem ICE von Mannheim nach Karlsruhe ist es zu einem Konflikt zwischen einem 21-jährigen Mann aus Syrien sowie einem Bahnmitarbeiter gekommen. Der Syrer konnte kein Ticket vorweisen und drohte damit, „alle umzubringen“, falls er den Zug nicht weiter bis nach Freiburg nutzen dürfe, wie die Bundespolizei mitteilte.

Beim Halt im Karlsruher Hauptbahnhof begleiteten die Beamten den Mann aus dem Zug und fanden während der Durchsuchung des 21-Jährigen ein am Körper getragenes Fleischerbeil. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten aufgefallen war. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und muss sich jetzt wegen räuberischer Erpressung und Beförderungserschleichung vor Gericht verantworten. Die Tat hatte sich bereits am 9. Oktober ereignet, die Polizei berichtete aber erst am vergangenen Samstag davon. Gründe für die Verzögerung nannte sie nicht. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 0721/12 01 60, unter 0800/68 88 000 oder unter 0721/666 5555 zu melden. pol/lor

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019