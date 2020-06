Fahrrad-Club bietet Codierung an

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), Mannheim bietet wieder die Fahrrad-Codierung zum Diebstahlschutz an. Die nächsten Termine sind am Mittwoch, 1. Juli, von 16 bis 18 Uhr bei der Fahrrad-Werkstatt im Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof und am Freitag, den 3. Juli, von 15 bis 18 Uhr sowie am 4. Juli von 11 bis 14 Uhr bei Zweirad-Center Stadler, in der Casterfeldstraße 40-44 (nur bei trockener Witterung). Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann der Eigentümer des Fahrrades mit einer eidesstattlichen Erklärung die Codierung durchführen lassen. Sie kostet 15 Euro, für ADFC-Mitglieder acht Euro, die Codierung eines Akkus fünf Euro. Weitere Infos unter der Nummer 0621/9 76 60 93. red

