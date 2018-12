Fahrrad-Codierung gegen Diebstahl

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), Mannheim bietet wieder Fahrrad-Codierungen an, um Diebstähle zu vermeiden. Die nächste Aktion startet am Mittwoch, 2. Januar, von 16 bis 18 Uhr bei der Fahrrad-Werkstatt im MPB-Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof. Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann der Eigentümer des Fahrrades mit einer eidesstattlichen Erklärung die Codierung durchführen lassen. Durch die Codierung erhält das Fahrrad einen alphanumerischen Code, der verschlüsselte Angaben zu Namen und Adresse des Besitzers enthält. Die Codierung kostet pro Fahrrad 15 Euro. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.12.2018