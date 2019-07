Fahrrad-Diebe auf frischer Tat ertappt

Sie sollen in Anwesen in der Möhlstraße, Schulstraße, Germaniastraße und Steubenstraße eingebrochen sein und Fahrräder geklaut haben – deswegen hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen zwei Italiener im Alter von 29 und 31 Jahren erlassen. Das ging aus einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hervor. Demnach sollen die Männer ihre Taten in der Nacht vom 13. auf 14. Juli beziehungsweise vom vergangenen Sonntag auf Montag begangen haben. Bei ihrer letzten Diebestour am Wochenende (Germaniastraße und Steubenstraße) wurden die beiden Tatverdächtigen von der Polizei auf frischer Tat ertappt und festgenommen. pol/jor

