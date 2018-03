Fahrradcarport abgebrannt

Anzeige

Mannheim.Ein Fahrradcarport hat am Mittwochabend in der Schwetzinger Straße in Mannheim aufgrund einer fatalen Kettenreaktion gebrannt.

Nach Angaben der Polizei fiel gegen 19.45 Uhr einem 37-jährigen Mann eine Kerze auf den Boden. Diese entzündete eine auf dem Boden liegende Sportmatte aus Schaumstoff. Der 37-Jährige versuchte noch die Matte mittels Decke zu löschen, was jedoch nicht gelang. Schließlich warf er diese aus dem Zimmerfenster, welches sich im zweiten Obergeschoss befindet, in den Hinterhof heraus. Die brennende Matte landete auf dem Kunststoff-Wellplattendach des Fahrradcarports eines Nachbaranwesens und setzte das Dach in Vollbrand.

Die Berufsfeuerwehr Mannheim befand sich mit einem Löschzug vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Ob auch die untergestellten Fahrräder beschädigt werden, ist bisher nicht bekannt.