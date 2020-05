Fahrraddemo für nachhaltigere Mobilität

Zu einer Demo auf Fahrrädern hatte Fridays for Future (FFF) aufgerufen. Treffpunkt war am Freitag für die etwa 300 Radfahrer der Ehrenhof des Schlosses, von da aus ging es auf zu einer zehn Kilometer langen Fahrt durch Mannheim. Quadrate, Augustaanlage, Neckarstadt und wieder zurück zum Ehrenhof – so lautete die Route der Radfahrer, die für eine Verbesserung der Verkehrssituation für alle, die

...