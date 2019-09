Fahrraddiebstähle: Verdächtige gefasst

Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe sind am frühen Freitagmorgen in Neckarau festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine Zeugin gegen 1 Uhr beobachtet, wie sich drei junge Männer an der Hochschule in der Neckarauer Straße an den Schlössern von zwei Fahrrädern zu schaffen machten. Nachdem die Frau sie ansprach, flüchteten sie mit einem dritten Fahrrad. An der Haltestelle „Lettestraße“ nahm die Polizei zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 20 Jahren mit einem Fahrrad fest, die auf die Beschreibung der Zeugin passen. In der Männerhandtasche des 20-Jährigen befand sich Aufbruchswerkzeug. Die Fahndung nach dem dritten mutmaßlichen Täter verlief erfolglos. pol/mik

