Fahrradfahrer bei Unfall in Quadraten verletzt - Zeugen gesucht

Mannheim.Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Marktstraße am Freitagvormittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte der Mann gegen 11.40 Uhr in Höhe des Quadrats G2 mit einem Auto. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der genaue Unfallablauf ist noch unbekannt, daher sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4222 zu melden.

