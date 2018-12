Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mannheim.Ein 64 Jahre alter Radfahrer ist in Mannheim von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 14.15 Uhr in der Lüderitzstraße, Ecke Schwetzinger Landstraße. Ein 54-jähriger Autofahrer übersah dort beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der 64-jährige Fahrradfahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und diverse Frakturen. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.