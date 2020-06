Fahrradfahrer flieht nach Unfall

Ein Fahrradfahrer hat nach einem Verkehrsunfall in der Relaisstraße in Mannheim-Rheinau Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, prallte der Unbekannte bereits am Sonntag gegen 17.15 Uhr auf den Mitsubishi einer 29-Jährigen. Er telefonierte offenbar und war dadurch abgelenkt, so die Beamten. Nach einem kurzen Gespräch mit der Autofahrerin setzte der Fahrradfahrer seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach ihm. Er ist etwa 40 Jahre alt und ungefähr 1,75 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde Haare. Er trug eine Dreiviertelhose und ein helles T-Shirt. Zeugen des Unfalls wählen die 0621/83 39 70. pol/julb

