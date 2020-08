Fahrradkino am Strandbad

Die Stadt veranstaltet an zwei Abenden die Fahrradkinoreihe „Mobile Cinema“. Los geht das Open-Air-Kino an diesem Freitag, 28. August, ab 19.30 Uhr am Mannheimer Strandbad auf Höhe Bistro Oro. Um 20.30 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit startet der Film „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“.

Die Klimaschutzagentur ist als Partner vor Ort. Wer sich für seinen persönlichen ökologischen Fußabdruck interessiert, hat vor Filmbeginn die Möglichkeit, einen Klimapfad abzulaufen und erhält Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil.

Das Mobile Cinema ist in diesem Jahr kostenfrei. Auf Spendenbasis wird der Verein „Surfrider Foundation Baden-Pfalz”, der sich in der Region für saubere Umwelt einsetzt, unterstützt. Aufgrund der aktuellen Lage muss die ursprünglich vorgelagerte Radparade in diesem Jahr entfallen. Alle Teilnehmenden seien eingeladen, direkt zum Filmschauen vorbeizuradeln, heißt es von der Stadt. Empfohlen wird zudem die Anreise mit dem eigenen Rad. Zu beachten ist, dass Fahrräder im Sommer nach der aktuellen Strandbad-Satzung nicht auf dem Gelände des Strandbades erlaubt sind. Am Eingang des Strandbades stehen ausreichend Fahrradabstellplätze zur Verfügung. Der Kinogenuss im Freien ist nicht bestuhlt. Besucher können Papphocker leihen oder Decken und Klappstühle mitbringen. Für Getränke wird gesorgt sein. Maximal 100 Personen können beim Mobile Cinema mit dabei sein. Es werden einzelne Felder für je zwei Personen abgesteckt.

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl wird um Anmeldung unter monnem-bike@mannheim.de mit der Angabe von Name, Vorname (aller Teilnehmenden), Adresse, Telefon und E-Mail gebeten. Sobald ausgebucht ist, wird das unter https://bit.ly/31zLV3a bekanntgegeben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.08.2020