Fahrradkurier liefert Pass aus

Mannheim.Wer ab Montag, 19. Oktober, einen Personalausweis oder Reisepass beantragt, kann sich seine Dokumente per Fahrradkurier nach Hause liefern lassen. Damit leisten die Bürgerinnen und Bürger zugleich einen Beitrag zum Klimaschutz. Anhand einer Statistik wird man nachvollziehen können, wieviel Kohlendioxid eingespart wurde. Die Zustellung per Fahrradkurier wird zunächst für Pass- und Ausweisdokumente angeboten, die im Bürgerservice-Zentrum Innenstadt/Jungbusch in K 7 beantragt werden und kostet 4,40 Euro. Bei der Antragstellung ist das persönliche Erscheinen allerdings erforderlich.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.10.2020