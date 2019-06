Fahrradmarkt am Samstag

Der 56. Mannheimer Gebrauchtradmarkt findet am Samstag, 22. Juni, von 11 bis 19 Uhr, im Rahmen des Monnem Bike Festivals an den Kapuzinerplanken (N 4/N 5) statt. Privatpersonen können hier ein gebrauchtes Rad verkaufen. Lediglich bei erfolgtem Verkauf zahlt der Verkäufer eine Provision von 3 Euro.

Wer mehrere Räder anbieten und diese mit einem Kraftfahrzeug zum Radmarkt bringen will, kann dies zwischen 8 und 10 Uhr tun und braucht dazu eine Zufahrtsberechtigung. Diese kann bis Donnerstag, 20. Juni (20 Uhr) per E-Mail an mannheim@adfc-bw.de unter Angabe des Namens und des Kennzeichens angefordert werden.

Von 11 Uhr bis 15 Uhr bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) eine Codierung an. Diese kostet 15 Euro. Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer.

Von 11 Uhr bis 19 Uhr kann man sich in der Fahrradhelm-Sammlung des ADFC Heidelberg in aller Ruhe nach einem Helm umsehen.

Der ADFC steht außerdem für Fragen „rund um’s Rad“ zur Verfügung und hält das Radtourenprogramm für Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg mit vielen gemeinsamen Ausfahrten bereit.

