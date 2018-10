Fahrräder werden codiert

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Mannheim sagt dem Fahrraddiebstahl in Feudenheim den Kampf an. Daher werden Räder am Mittwoch, 17. Oktober, von 16 bis 18 Uhr bei Fahrrad-Kästle (Ziethenstraße 29) in Feudenheim codiert, danach dauerhaft jeweils am dritten Mittwoch im Monat. Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann der Eigentümer des Fahrrades mit einer eidesstattlichen Erklärung die Codierung durchführen lassen. Diese kostet 15 Euro, für ADFC-Mitglieder acht Euro. Die zusätzliche Codierung eines Akkus kostet fünf Euro. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0621/9 76 60 93 oder 01575/1 30 71 28. has

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018