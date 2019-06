Fahrschülerin verletzt

Ein Autofahrer hat einen Unfall mit einer Fahrschülerin verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der Unbekannte am Donnerstagvormittag von der A 656 kommend auf die B 38a in Richtung Feudenheim. Als er vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrspur wechseln wollte, übersah er dabei das Fahrschulauto. Noch bevor der Fahrlehrer eine Vollbremsung einleiten konnte, wechselte die 19-jährige Fahrschülerin auf die Mittelfahrbahn, um auszuweichen. Dort stieß sie mit dem Pkw einer 53-Jährigen zusammen. Weil deswegen die Seitenairbags auslösten, erlitt die Fahrschülerin leichte Verletzungen in Form von Verbrennungen. Der Fahrschul-BMW sowie der Dacia der 53-Jährigen wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Laut Polizei bremste der Verursacher kurz ab, fuhr aber weiter. Das Kennzeichen konnten sich die Beteiligten nicht merken. Zeugen werden gesucht: 0621/83 39 70. pol/kpl

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.06.2019