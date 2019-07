Fahrten fallen aus

Die hohen Temperaturen machen auch Bus- und Bahnfahrern zu schaffen. Wie die RNV auf Nachfrage erklärte, steigt die Zahl der Fahrtausfälle in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg seit Tagen an. Am Donnerstag fielen bis zum Nachmittag zehn Fahrten aus: Sechs Straßenbahnen und vier Busse blieben hitzebedingt liegen. „Die Ausfälle sind über unser gesamtes Gebiet nahezu gleichmäßig verteilt, einen Schwerpunkt können wir derzeit nicht erkennen“, so Sprecher René Weintz. Häufigster Grund für Probleme ist überhitzte Elektronik.

Tempo 30 im Notmodus

Sobald die Fahrzeuge eine zu hohe Temperatur erkennen, schalten sie automatisch in einen Notmodus, in dem Straßenbahnen nur noch mit Tempo 30 fahren können. Oder ganz stehenbleiben. „In den meisten Fällen reicht es aus, dass sich das Fahrzeug eine Weile abkühlt, ohne zu fahren“, sagt Weintz. „Bei dem hochsommerlichen Wetter kann es aber auch nötig sein, die Fahrzeuge in die Werkstatt zu schleppen.“

Für die Fahrgäste können die Temperaturen indes auch bei fahrenden Bahnen zum Problem werden: Immer öfter fallen derzeit Klimaanlagen aus. Weintz: „Wir versuchen zwar, solche Fahrzeuge aus dem Betrieb zu nehmen, aber wir haben nur begrenzt Ersatz. Deshalb fahren derzeit auch Bahnen und Busse ohne funktionierende Klimaanlage – das ist aus unserer Sicht immer noch besser, als die Fahrten ganz ausfallen zu lassen.“ beju

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019