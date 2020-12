Fair und unparteiisch die Stadt entwickelt

Bau- und Sportbürgermeister Lothar Quast geht nach 32 Jahren im Rathaus in den Ruhestand. Vier Amtsperioden hat er skandalfrei gemanagt. Eine Würdigung. Von Anke Philipp

Häuser, Straßen, Plätze, Brücken: Nur was gescheit gebaut ist, besteht nachhaltig und wird von den Menschen angenommen. Das sagt einer, der es wissen muss. Und weil dem so ist, blickt Baubürgermeister Lothar Quast nicht nur auf 32 Jahre skandalfreie Behördenleitung zurück, er kann auch auf jahrzehntelange Erfahrung bei der Stadtgestaltung und -entwicklung verweisen. Ende des Jahres geht der 65-Jährige in den Ruhestand – für Mannheim eine Zäsur.

Beim Planen und Bauen an den bewährten Strukturen festhalten, war stets die Divise des studierten Verwaltungsjuristen, der seine Karriere 1984 begann, schnell persönlicher Referent des Oberbürgermeisters, dann mit 33 Jahren jüngster Dezernent im Rathaus wurde. Bürger in Prozesse einbinden, um zügig zu Entwürfen und am Ende auf korrektem Wege zu Ergebnissen zu kommen – das war die Stärke von Quast. Dabei verstand er sich mehr als Moderator und Teamarbeiter denn als kantiger Gestalter – was ihm anfangs Kritik der Mannheimer Architekten einbrachte. Zu sehr braver Jurist, zu wenig leidenschaftlicher Kreativer, lauteten Vorwürfe, die im Laufe der Zeit aber verstummten.

Als innovativ galt damals die Vereinigung von Bauen und Umwelt unter einem Dach – eine Zusammenschau, die im Umweltbereich trotz Agenda-21-Prozess nicht recht zündete, später wieder in zwei Zuständigkeitsbereiche zerfiel. Klimaschutz verharrte trotz eingeführter Umweltverträglichkeitsprüfung für große Bauprojekte meist im Wünschenswerten. Konkretes gab es eher wenig.

Standort stärken

Gegen Ende der 1990er Jahre wurde die innerstädtische Wiederbelebung zur Zukunftsaufgabe, zum Jahrtausendwechsel füllte zunehmend das Reparatur-Vorhaben „Kurpfalzachse“ Quasts Terminkalender. Bis zum Stadtjubiläum 2007 sollte die City zwischen Schloss und Altem Meßplatz aufgemöbelt, Lebens-, Wohn- und Einkaufsqualität gestärkt werden. Sieben Arbeitskreise schlugen Pflöcke ins Dickicht der Möglichkeiten. 83 Vorschläge wurden zu einem Bündel mit 38 Themenschwerpunkten geschnürt. 2002 erwuchs daraus der Realisierungswettbewerb „Kurpfalzachse Mannheim – vom Schloss bis zum Alten Meßplatz“ mit den Aufgabenschwerpunkten Umgestaltung der Breiten Straße, des Kurpfalzkreisels, des Meßplatzes, der Zugänge zum Neckar.

Dabei ging es nicht nur darum, Plätze und Fassaden zu liften. Vielmehr plädierten die Bewohner dafür, das Umfeld der Breiten Straße mit zu betrachten, Neckarstadt und Jungbusch wieder an die City anzubinden. Die Einzelhändler sprachen sich für eine Standortstärkung mit konsequenter Imagepflege aus. All dies gelang nur teilweise.

Nach zehn Jahren Planungsprozess, den Quast seit Anbeginn begleitete, konnte sich das Erreichte 2007 zur 400-Jahr-Feier der Stadt dennoch sehen lassen: Im Diskurs mit der Bürgerschaft war es gelungen, im Städtebau Akzente zu setzen. Die Promenade hinter der Pop-akademie, der Musikpark am Verbindungskanal, der sanierte Alte Meßplatz, die aufgemöbelte Kurpfalzachse zwischen dem ebenfalls neu gestalteten Kurpfalzkreisel zeugen von den Bemühungen. Zur Kurpfalzachse kam die Jungbusch-Quartierentwicklung, die Sanierung des Friedrichsplatzes, das renovierte Zeughaus oder der Dachausbau des Schlosses. Mannheim hielt auch danach am Kurs der Innenentwicklung fest. Im Rathaus setzte man auf nachhaltige Stadtentwicklung, wollte statt weiteren Wachstums am Rande ein Mehr an Qualität im Innern. Wertvoll: Die Bürger konnten bei den Planungen mitreden.

Zum Beispiel beim Entwicklungskonzept Innenstadt (EKI). Mit dem von Bürgern und Experten erarbeiteten Papier hält die Stadt bis heute ein gutes Programm in den Händen, um vieles in der City bewegen zu können. Für eine gezielte Standortpolitik bei den Einzelhandelsansiedlungen sorgte das Zentrenkonzept. Schließlich rückte die Sanierung der Planken und ab 2007 die Entwicklung der Konversionsflächen (Kasernengelände der US-Armee) in den Fokus.

Und: Das lange vor sich hindümpelnde Gebiet südlich des Hauptbahnhofes (Mannheim 21/Glück-steinquartier) wurde endlich zu Ende entwickelt. In vielen Stadtteilen schafften Maßnahmen der Stadterneuerung (Käfertal, Seckenheim, Friedrichsfeld) mehr Zentralität. Bei allem, so lauteten Beschwerden, hätten zu sehr Investoren das Sagen, bleibe die Baukultur auf der Strecke. Bürger bemängelten die zunehmende Verdichtung in der City.

Das Auszeichnungsverfahren „Beispielhaftes Bauen Stadt Mannheim“, das von der Architektenkammer Baden-Württemberg gemacht wird, sollte den Blick für Gelungenes schärfen. Neubau oder Generalsanierung, Architektenwettbewerb oder Mehrfachbeauftragung?

Maßgeschneiderte Antworten entwickelte das Baukompetenzzentrum ab 2010. Dazu gehörten zunehmend Wettbewerbe, iterative Auswahlverfahren (Franklin, leider nicht umgesetzt) oder zuletzt Investoren-Wettbewerbe (Collini, Schafweide). Im Rathaus versprach man sich davon, und vom neuen Gestaltungsbeirat, mehr Know-how fürs Planen und Bauen – angesichts eines Sparkurses im Zuge der Verwaltungsreform keine leichte Aufgabe.

Das Dezernat schrumpfte von anfangs acht Ämtern und 2000 Personalstellen auf heute vier Fachbereiche mit knapp 800 Mitarbeitern. Der Hochbau wechselte ins Dezernat von Ersten Bürgermeister Christian Specht. Eine Lösung, die später rückgängig gemacht wurde. Stadtreinigung und Tiefbau wurden Eigenbetriebe. Drei mal wurde Quast wiedergewählt. 2009 kam der Wohnungsbau als Aufgabenbereich hinzu, 2013 wanderte der Umweltschutz in ein eigenes (grünes) Dezernat. Quast gewann den Sport, übernahm zuletzt das Dezernat für Planung, Bauen, Verkehr und Sport. Stets galt der Sozialdemokrat als treuer Parteisoldat und loyaler Behördenchef. Fair, unparteiisch sowie fleißig im Aktenstudium sei er, urteilen Kritiker und loben, dass er den Baubereich skandalfrei managte.

Baukultur als Herzenssache

Oberbürgermeister Gerhard Widder, den er schätzt, brachte ihn ins Amt. Mit dessen Nachfolger Peter Kurz arbeitete er kollegial zusammen, obwohl Kurz bei der Verwaltungsreform eigene Wege ging und einen Gestaltungsbeauftragten im OB-Bereich (später MWSP/Lokale Stadterneuerung) einsetzte. Zunehmend erschwerte die Arbeit auch, dass Personal in Fachbereichen fehlte, Stellen nicht besetzt, Abteilungen, wie das Baukompetenzzentrum, wieder aufgelöst wurden. Am Herzen lag Quast die Baukultur. Diese als imagebildendes Mittel des Stadtmarketings gescheit zu positionieren, bleibt Herausforderung für seinen Nachfolger.

Quasts größte Stärke war, dass er in strittigen Gestaltungsfragen stets konsequent und beharrlich den Ausgleich suchte, kompromissbereit und kenntnisreich vermittelte – ein Verdienst auch seiner langjährigen Büroleiter und Mitarbeiter German Braun und Regina Reich, die ebenfalls in Ruhestand gehen. Bei alledem, so Quast einst in der ihm eigenen nüchtern-spröden Sprache, gehe es darum, „daran zu arbeiten, dass Menschen gerne in der Stadt leben und sich wohlfühlen“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020