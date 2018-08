Faire Mobilität als „wichtiger Beitrag“

„Es ist erfreulich für Mannheim, dass das Beratungsangebot von Faire Mobilität so gut angenommen wird“, sagt Gökay Akbulut, Bundestagsabgeordnete der Linken, über die Beratungsstelle, die Arbeitsmigranten gegen Ausbeutung schützen will (wir berichteten). Weniger erfreulich sei, „dass es in Mannheim einen derart offensichtlichen Bedarf gibt. Schließlich wird weniger bei prekären Beschäftigungsverhältnissen beraten, sondern bei richtiger Ausbeutung. Es ist bekannt, dass Arbeitsmigranten in den ersten fünf Jahren keine Transferleistungen erhalten. Das wird von einigen Arbeitgebern ausgenutzt“, so Akbulut.

Die Arbeit der Beratungsstelle Faire Mobilität könne man da gar nicht hoch genug schätzen. Die hieran beteiligten Träger – die Stadt, das Land, der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) der Evangelischen Kirche Mannheim und der Deutsche Gewerkschaftsbund Nordbaden – „leisten damit einen wichtigen Beitrag im städtischen Beratungsangebot. Ich hoffe sehr, andere Städte folgen diesem Beispiel“, ergänzt die Bundestagsabgeordnete in einer Pressemeldung. red

