Fairer Handel und bewusster Konsum

„Wie nachhaltig ist Mannheims Hafen?“ fragt Susanne Kammer zu Beginn der Bootsrundfahrt „Global trifft lokal“. Kammer ist Geschäftsleiterin von „Eine-Welt-Forum Mannheim.“.Inspiration für die Idee der Hafenfahrt rund um das Thema Nachhaltigkeit fand sie bei Kollegen in Hamburg. Ziel der Themenfahrt ist es, mehr Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen unseres Konsumverhaltens, sowie auf faire Handelsalternativen, zu richten. So werden globale Zusammenhänge, samt sozialen und ökologischen Folgen des weltweiten Handels an regionalen Produkten erläutert. Seit 2016 wird das Projekt in Kooperation mit der MS Kurpfalz veranstaltet.

Die erste Station der Fahrt können die über 80 Passagiere am Geruch erahnen. Im Fokus steht die Kakaofabrik. Kammer berichtet, dass niedrige Preise Kakaobauern in den Ruin treiben. Folge seien Kinderarbeit oder gesundheitliche Probleme aufgrund eingesetzter Pestizide. Hier sei vor allem eine Umstellung auf Bio notwendig, um betroffene Bauern zu entlasten.

Seit 2016 veranstaltet das „Eine-Welt-Forum Mannheim e.V." die Hafenrundfahrt „Global trifft lokal" rund um das Thema Nachhaltigkeit in Kooperation mit MS Kurzpfalz. Die Fahrt wurde 2016 ausgezeichnet mit dem 1. Platz in der Kategorie „Entwicklungpolitische Bildungsarbeit" des Eine-Welt-Preises Baden-Württemberg. Das „Eine-Welt-Forum" ist ein Zusammenschluss aus 20 Vereinen, die sich für globale Gerechtigkeit einsetzen. Die Organisation veranstaltet zahlreiche Projekte zum Thema Nachhaltigkeit oder kulturellem Austausch, auch für Kinder und Jugendliche.

Von Schmierstoffen zu Textilien

Während sich das Boot bei knallender Sonne vom Neckar in Richtung Rhein bewegt, geht Julia Christof, Bildungsreferentin des Forums, näher auf Mannheims Hafen ein. Mit dem Binnenhafen - der zu den größten Deutschlands zählt - stehen 500 Unternehmen und 20 000 Arbeitsplätze in Verbindung. Hier werden beispielsweise Hygieneprodukte oder Schmierstoffe produziert. Schließlich kritisiert Christof die Herstellung von Öl aus Mais. „36% des Maisanbaus fließt in den Tank,“ sagt sie schockiert. Damit ginge für viele Menschen eine bedeutende Nahrungsquelle verloren. „Wir, als Konsument, kommen nicht mehr darum herum, die Augen aufzumachen,“ so die Bildungsreferentin. Danach verweist sie auch auf die zugemüllten Ozeane. Vor allem Mikroplastik, Plastikpartikel, die unter fünf Millimeter groß sind, würden von den Weltmeeren durch die Nahrungskette wieder zurück kommen – und zwar auf unsere Teller.