Falsche Angaben und mögliche juristische Folgen

Anzeige

Strafrechtler Marcus Bergmann von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sagt, dass nach Abschluss eines strafrechtlichen Verfahrens (also nachdem die Rechtsmittelfrist verstrichen ist) eine Wiederaufnahme des Verfahrens zuungunsten des Verurteilten (wenn also statt Jugendstrafrecht nun Erwachsenenstrafrecht Anwendung fände) nur unter sehr engen Voraussetzungen möglich sei. Diese seien in Paragraf 362 Strafprozessordnung geregelt. Die Täuschung über das Alter sei hier nicht aufgeführt, dafür die Vorlage gefälschter Urkunden zugunsten des Angeklagten. Wenn die Alterseinstufung auf Urkunden beruht habe, komme eine Wiederaufnahme in Betracht.

Seien keine gefälschten Urkunden im Spiel gewesen, dann fehle es vermutlich an einem Wiederaufnahmegrund. „Hier hätte der Staat sich also vorher mehr Mühe geben müssen.“ Die Beweislast in Bezug auf das Alter liege allein beim Staat. Wenn das Urteil in Rechtskraft erwachsen sei – also nach Verstreichen der Rechtsmittelfristen, so dass weder Berufung noch Revision mehr eingelegt werden können –, sei es dafür zu spät. stp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.04.2018