Falsche Spendensammler

Mutmaßliche Betrüger geben nach Angaben der Evangelischen Kirche und des Diakonischen Werks vor, für die Mannheimer Vesperkirche zu sammeln. Davor warnen Kirche und Diakonie jetzt in einer Presseerklärung. Bei ihrer Ansprache von Passanten gäben sich die Unbekannten als Spendensammler für die Vesperkirche aus, heißt es darin. „Das ist auf keinen Fall richtig“, so Pfarrerin Anne Ressel. „Die Mannheimer Vesperkirche führt keine Bargeld-Sammlung in den Straßen durch.“ Wer in dieser Form um Spenden gebeten werde, sollte kein Geld geben und sich stattdessen umgehend an die Polizei wenden. red/scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019