Falschen Nachrichten auf der Spur

Wie selbstbestimmte sind Bürger in der digitalen Welt? Damit setzt sich eine Konferenz an der Universität auseinander. Was bedeutet es, wenn Computerprogramme falsche Nachrichten massenhaft im Internet verbreiten? Wie arbeiten professionelle Fakten-Prüfer? Und wie wirkt sich überhaupt die dauernde Online-Präsenz auf unser Verhalten und Wohlbefinden aus? Solchen Fragen wollen die Wissenschaftler im Schloss nachgehen.

Bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft soll es in diesem Jahr besonders um die Verknüpfung von Theorie und Praxis gehen. Mehr als 150 Referenten sind mit 40 Workshops bei der Tagung „Selbstbestimmung in der digitalen Welt“ vom 9. bis 11. Mai dabei. Zu den Programm-Höhepunkten gehört die Veranstaltung „Hate Speech und was man dagegen tun kann“ mit Konstanze Marx vom Institut für Deutsche Sprache, Diana Rieger von der Universität Mannheim und Hanna Gleiß, Projektleiterin bei „Das NETTZ – die Vernetzungsstelle gegen Hate Speech“.

Bei der abschließenden Podiumsdiskussion am 11. Mai ab 15.45 Uhr zum Thema „Leitplanken und Verkehrszeichen: Wie die digitale Kommunikation gesellschaftlich gestaltet werden kann“ kann das Publikum mithilfe einer Voting App über spannende gesellschaftsrelevante Aussagen mitdiskutieren. Diese Abschlussveranstaltung ist öffentlich. bro