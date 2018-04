Falscher Handwerker macht Beute

Anzeige

Mehrere hundert Euro hat ein angeblicher Handwerker einem Paar in seiner Wohnung in einem Seniorenheim in der Speyerer Straße (Almenhof) gestohlen.

Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich die Tat am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war nur der kranke Mann in der Wohnung, seine Ehefrau war kurz weg. Der Senior öffnete dem Fremden, der sich als Handwerker ausgab, nach dem Klingeln die Tür und ließ ihn in die Räume. Die inzwischen zurückgekehrte Frau hörte, wie der vermeintliche Handwerker einen Zollstock verlangte, um etwas auszumessen. Die Seniorin sei mit der Situation überfordert gewesen, so die Polizei, und gab dem Fremden schließlich den Zollstock. Daraufhin verschwand dieser zunächst in einem Zimmer, verließ dann aber kurz darauf fluchtartig die Wohnung Richtung Fahrstuhl.

Unrasiert und schlank

Die Frau stellte danach den Diebstahl von mehreren hundert Euro fest. Den mutmaßlichen Täter beschreibt sie wie folgt: circa 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schwarze, längere, nach hinten gekämmte Haare, unrasiert, schlanke Statur. Er trug einen weiten, grauen Pullover und Arbeitsschuhe. Zeugen oder Bewohner des Seniorenheims, die am Mittwochmittag auf den beschriebenen Mann aufmerksam wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarau (Tel.: 0621/83 39 70) zu melden. imo/pol