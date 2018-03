Falscher Polizist in Untersuchungshaft

Anzeige

Mannheim.Ein 30-Jähriger sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Er soll sich am Dienstag am Telefon als Polizeibeamter ausgegeben haben, um einen Mannheimer um Wertgegenstände und Bargeld zu erleichtern.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Donnerstag erklärten, rief der Verdächtige am Dienstag kurz vor 20 Uhr bei dem 54-Jährigen an und gab sich als Kripobeamter aus. Der aufmerksame Bürger erkannte jedoch nach Angaben der Polizei, dass es sich bei dem Anrufer um keinen echten Polizeibeamten handelte, und verständigte die Behörden. Diese richteten sich darauf ein, den Anrufer verdeckt zu observieren.

Tipps der Polizei Seien Sie misstrauisch !

! Bei Anrufen der Polizei erscheint nie die Nummer 110.

die Nummer 110. Nennen Sie am Telefon nie Namen oder machen Angaben zu ihrem Vermögen .

Namen oder machen . Rufen Sie die Polizei selbst an, benutzen Sie nicht die Wahlwiederholungsfunktion .

. Halten Sie nach einem Anruf, bei dem es um finanzielle Forderungen ging, in jedem Fall Rücksprache mit ihrer Familie .

. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen .

. Wer Opfer eines falschen Polizeibeamten oder anderer Trickbetrügereien geworden ist, sollte dies auf jeden Fall der Polizei melden .

eines falschen Polizeibeamten oder anderer Trickbetrügereien geworden ist, sollte dies auf jeden Fall . Prüfen Sie ihren Eintrag im Telefonbuch und lassen Sie ggf. ihren Vornamen löschen oder nur Anfangsbuchstaben eintragen.

Wie mit dem angeblichen Kriminalbeamten am Telefon vereinbart, sollte der 54-Jährige Wertgegenstände und Bargeld in einer Papiermülltonne deponieren. Er ging zum Schein auf die Forderungen des Betrügers ein und deponierte zwei Taschen in der Mülltonne vor seinem Anwesen. Gegen 21 Uhr reagierte der Bewegungsmelder im Bereich der Mülltonne. Der 30-Jährige wurde von den Beamten beim Durchwühlen der Mülltonne ertappt und vorläufig festgenommen.