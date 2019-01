Ein Mann räumt ein, zwei Mal seine Frau zum Analverkehr gezwungen zu haben. Er gesteht außerdem, sie mit einer Softairpistole bedroht zu haben, damit sie ja nicht das Haus verlässt, um mit ihrer Freundin einen schönen Abend zu verbringen. Und er gibt auch zu, ihr mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen zu haben, als sie nach der Trennung ihre Kleider bei ihm abholen wollte. Das sind widerwärtige Taten. Szenen wie aus einem schlechten Film, Übergriffe, die erahnen lassen, dass hinter den Kulissen noch viel mehr passiert sein muss. Mehr als sechs Jahre liegen diese Taten zurück, alle Verfahren mit Angeklagten, die in Untersuchungshaft sitzen, mussten vorgezogen werden. Gesetzlich richtig und nachvollziehbar. Emotional ist es jedoch schwer zu begreifen, dass es so lange dauern musste, bis der Prozess gegen diesen Angeklagten eröffnet wurde.

Das zum einen. Zum anderen geht von der nun festgelegten Verständigung zwischen allen Verfahrensbeteiligten, die übrigens immer ein Geständnis voraussetzt, nun auch noch ein völlig falsches Signal aus. Klar, alle sind mürbe geworden nach so langer Zeit, keiner hat mehr Lust, das längst Vergangene aufzuwühlen, am Ende vielleicht dreckige Wäsche vor Gericht waschen zu müssen. Ja, auch das ist verständlich. Aber die Wirkung dieser Verständigung ist niederschmetternd. Vergewaltigung, Nötigung, Körperverletzung – mehrjährige Haftstrafen müssen manche dafür absitzen. Völlig zu Recht. Und nun sollen wir verstehen, dass ein Mann, der dies alles seiner Ehefrau, seiner engsten Vertrauten, angetan hat, mit einer Bewährungsstrafe davonkommt? Das ist zu viel verlangt. Sicher sind Verständigungen und damit einhergehende Prozessverkürzungen in vielen Fällen tatsächlich sinnvoll und erstrebenswert. In diesem Fall aber wirft es ein verheerendes Bild auf die Justiz.

