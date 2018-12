Familiärer Zusammenhalt „beim Benz“

8900 Jahre Erfahrung und Kompetenz am Daimler-Standort Mannheim – unter dieses Motto stellte die Daimler AG ihre diesjährige Jubilarfeier in der Maimarkthalle. 253 Frauen und Männer, die seit vielen Jahren „beim Benz schaffen“, waren von Werksleitung und Betriebsrat eingeladen – und für ihre Verdienste um das traditionsreiche Unternehmen ausgezeichnet – worden. Eine Mitarbeiterin wurde für 50 Jahre, 170 Kollegen für 40 Jahre sowie 82 Mitarbeiter für 25 Jahre Firmenzugehörigkeit geehrt.

Werk Mannheim gestaltet

Andreas Moch, Standortverantwortlicher im Mannheimer Mercedes-Benz Werk, unterstrich in seiner Ansprache: „Die Grundlage unserer traditionsreichen Geschichte und erfolgreichen Zukunft waren und sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit ihrem Engagement, ihrer Kompetenz und Erfahrung haben sie unser Werk in Mannheim gestaltet.“

Sein Kollege Marcus Nicolai, Produktionsleiter bei Daimler Buses, dankte in seiner Rede den Jubilaren für ihre Leistung und Treue der vergangenen Jahrzehnte: „Sie haben nicht nur ein gutes Stück Geschichte unseres Standortes miterlebt, sondern auch mit geschrieben!“ Mit ihrem Engagement, ihrem Einsatz und ihrer Persönlichkeit hätten die langjährigen Mitarbeiter das Unternehmen in besonderer Weise „geprägt und vorangebracht.“ Moch und Nicolai unterstrichen in ihren Ansprachen die Zuverlässigkeit der Kollegen.

Als Ehrengast sprach Jutta Benz, Urenkelin von Bertha und Carl Benz, die über die langjährige Tradition des Standortes sprach und ausdrücklich die Leistung der Frauen in der Automobilindustrie hervorhob. Als weitere Gäste nahmen Bürgermeister Michael Grötsch und Michael Brecht, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Daimler AG, an der Jubilarfeier teil.

Einen besonderen Meilenstein von 50 Jahren Betriebszugehörigkeit feierte Agnes Lorbacher, Mitarbeiterin des Evo-Bus Werks. Lorbacher blickt auf ihre 50 Jahre bei der Daimler AG mit Freude zurück: „Die Tätigkeit und die Zusammenarbeit mit den Kollegen haben mir immer Spaß gemacht“, sagte sie. Sie hob besonders den familiären Zusammenhalt am Standort Mannheim hervor: „Das hat mich immer wieder begeistert und motiviert.“ Dieser Zusammenhalt sei auch der Schlüssel für ein erfülltes Berufsleben: „Wir sollten die uns zur Verfügung stehende Zeit selbst in die Hand nehmen, sonst fliegt sie vorbei und kommt nicht wieder“, resümierte die Jubilarin.

5100 Beschäftigte in der Fabrik

Im Mercedes-Benz Werk auf dem Waldhof arbeiten 5100 Beschäftigte. Sie stellen Nutzfahrzeugmotoren, Gussteile sowie Tauschmotoren für Lkw, Pkw und Transporter her. Für Evo-Bus werden in Mannheim Roh-Karosserien gebaut sowie die Endmontage verschiedener Stadtbus-Modelle erledigt. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018