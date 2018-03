Familien diskutieren

Anzeige

Neue Pflegefamilien gesucht

Die Pflegekinder leben in Manheim 204 Pflegefamilien. Bedarf an neuen Familien, sowohl für die Vollzeitpflege, aber auch für kurze Einsätze, sind laut einer Stadtsprecherin immer gesucht. Interessierte sind am Dienstag willkommen, für sie wird es zudem im Mai noch einen eigenen Informationsabend geben.

Der Elterndialog beginnt am Dienstag, 6. März, um 18 Uhr im Dalberghaus, Dalbergsaal der Kinder- und Jugendbibliothek, (N 3, 4). Die Veranstaltung geht zwei Stunden. Es wird um Anmeldung per E-Mail an Ute.Otto@mannheim.de gebeten. Eine kostenlose Kinderbetreuung ist nach Absprache möglich. bro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.03.2018